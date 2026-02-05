USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Почему Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью пакистанской газете The News International рассказал, почему его страна присоединилась к Авраамовым соглашениям.

Отвечая на вопрос журналиста, Токаев заявил, что Казахстан всегда был и остается сторонником мира, стабильности и международного диалога. По его словам, Авраамовы соглашения, идея которых принадлежит президенту США Дональду Трампу, представляют собой поистине дальновидную инициативу.

«Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности», - сказал Токаев.

Он отметил, что у Казахстана хорошие отношения с Израилем, и в то же время республика поддерживает палестинский народ и последовательно выступает за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. С точки зрения национальных интересов Казахстана присоединение к Авраамовым соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод, сказал президент Казахстана.

«Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога», - сказал Токаев.

