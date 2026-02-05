USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

США и Узбекистан ударили по рукам

17:11 279

Узбекистан и США подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсети Х по итогам встреч с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.

«Вместе с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау мы подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки по обеспечению поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ)», - написал он.

Саидов также добавил, что стороны рассматривают важнейшие полезные ископаемые не только как экономические возможности, но и как область ответственного партнерства и долгосрочного развития.

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5824
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 230
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 963
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3461
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 400
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1453
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3625
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7373
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4809
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1703
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1496

ЭТО ВАЖНО

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5824
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 230
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 963
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3461
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 400
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1453
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3625
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7373
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4809
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1703
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться