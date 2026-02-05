США и Узбекистан ударили по рукам

Узбекистан и США подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсети Х по итогам встреч с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.

«Вместе с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау мы подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки по обеспечению поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ)», - написал он.

Саидов также добавил, что стороны рассматривают важнейшие полезные ископаемые не только как экономические возможности, но и как область ответственного партнерства и долгосрочного развития.