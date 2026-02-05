Американская авиабаза в Германии перешла на круглосуточный режим

Американская авиабаза Шпангдалем в Германии начала работать в круглосуточном режиме на фоне возросшей военной активности.

Как сообщает BBC Verify, объект НАТО, находящийся под управлением ВВС США, переведен на режим 24 часа в сутки из-за увеличения оперативной нагрузки. Соответствующее сообщение было зафиксировано в ходе мониторинга авиационных переговоров и передано экипажу военно-транспортного самолета C-17 ВВС США. В тексте указывалось, что база «открыта 24/7 в связи с высоким темпом операций».

Кроме того, уведомление о временных ограничениях полетов (NOTAM) подтверждает круглосуточную работу базы из-за высокой интенсивности полетов и рекомендует воздушным судам заранее согласовывать возможные изменения маршрутов.

Авиабаза Шпангдалем расположена на западе Германии и является объектом НАТО.