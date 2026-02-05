USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Американская авиабаза в Германии перешла на круглосуточный режим

17:42 549

Американская авиабаза Шпангдалем в Германии начала работать в круглосуточном режиме на фоне возросшей военной активности.

Как сообщает BBC Verify, объект НАТО, находящийся под управлением ВВС США, переведен на режим 24 часа в сутки из-за увеличения оперативной нагрузки. Соответствующее сообщение было зафиксировано в ходе мониторинга авиационных переговоров и передано экипажу военно-транспортного самолета C-17 ВВС США. В тексте указывалось, что база «открыта 24/7 в связи с высоким темпом операций».

Кроме того, уведомление о временных ограничениях полетов (NOTAM) подтверждает круглосуточную работу базы из-за высокой интенсивности полетов и рекомендует воздушным судам заранее согласовывать возможные изменения маршрутов.

Авиабаза Шпангдалем расположена на западе Германии и является объектом НАТО.

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2218
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8586
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1026
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2011
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4744
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 615
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2961
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4057
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8776
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4996
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2057

ЭТО ВАЖНО

