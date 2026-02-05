Республиканцы в напряжении: «синяя волна» набирает силу

Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что негативная реакция общественности на экономическую политику американского президента Дональда Трампа и его агрессивный подход к депортации иммигрантов может спровоцировать волну побед демократов, которая не только «сметет» республиканское большинство в Палате представителей, но и будет угрожать республиканскому большинству в Сенате, пишет The Hill.

Последний тревожный звоночек прозвучал на выходных, когда кандидат от Демократической партии Тейлор Рехмет выиграл место в Сенате штата Техас, победив республиканского кандидата в округе, где Трамп в 2024 году получил 17% преимущество. Это ошеломляющее поражение, по мнению сенаторов-республиканцев, должно стать «сигналом тревоги» в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Один сенатор от Республиканской партии, который во вторник, 3 февраля, посетил брифинг в Национальном республиканском сенатском комитете (NRSC), заявил, что беспокойство по поводу приближения промежуточных выборов «должно быть очень высоким».

Законодатель сказал, что сенаторы-республиканцы в штатах, где идет борьба, такие как сенатор Сьюзан Коллинз в штате Мэн и уходящий в отставку сенатор Том Тиллис в штате Северная Каролина, неоднократно предупреждали коллег по Сенату, что партия сталкивается с ухудшением политической ситуации.

«Сенаторы все громче заявляют, что они очень, очень обеспокоены ситуацией, которая продолжает ухудшаться. Они повторяют это снова и снова», - сказал сенатор о дискуссиях в Республиканской партии относительно политических препятствий, с которыми сталкиваются кандидаты-республиканцы.

«Это подчеркивает необходимость явки республиканцев на выборах в ноябре», — предупредил сенатор-республиканец Тед Круз, комментируя победу Рехмета.

Республиканцы считают, что имеют хорошие шансы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса, но они не исключают возможности, что «синяя волна» (демократы, чей традиционный цвет – синий) может стать настолько сильной, что приведет Демократическую партию к победе в таких республиканских штатах, как Огайо, Аляска или, возможно, Айова.