Шесть новых школ в Апшероне

За год в регионе построены три новые средние школы, а три школы введены в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции, сказали в ведомстве.

В 2025 году были реализованы масштабные проекты по развитию образовательной инфраструктуры в Апшеронском районе и на прилегающих территориях, рассказали в Министерстве науки и образования.

Среди построенных школ — средняя школа на 1200 учеников в поселке Хокмали Апшеронского района, соответствующая современным стандартам. В здании школы 50 классных комнат, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты информатики, компьютерный класс, спортивный зал и открытая спортивная площадка, библиотека с более чем 8000 книг, помещения для инклюзивного образования, актовый зал и столовая. Здесь работают 80 преподавателей.

Кроме того, в поселке Масазыр построена и введена в эксплуатацию средняя школа на 1200 учеников в жилом районе Ени Баку, а также средняя школа №8 на 960 учеников в городе Хырдалане, соответствующие современным стандартам.

Образовательные учреждения, капитально отремонтированные в прошлом году, также внесли значительный вклад в улучшение условий обучения. Основательный ремонт проведен и в средней школе №1 поселка Сараи, где построено новое здание с дополнительными 960 местами для учащихся.

Реставрация, укрепление и капитальный ремонт проведены в средней школе №36 города Сумгаита, рассчитанной на 1296 учеников. В средней школе №3 поселка Гобу отремонтировано здание, построено 22 дополнительных класса, обновлена материально-техническая база школы.

«Упомянутые проекты вносят значительный вклад в сокращение переполненности существующих школ в связи с ростом числа учащихся в Апшеронском регионе, в более эффективную организацию учебного процесса и в создание безопасной, комфортной и современной образовательной среды для учащихся», - сказали в Министерстве.