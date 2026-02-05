USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Шесть новых школ в Апшероне

17:46 655

В 2025 году были реализованы масштабные проекты по развитию образовательной инфраструктуры в Апшеронском районе и на прилегающих территориях, рассказали в Министерстве науки и образования.

За год в регионе построены три новые средние школы, а три школы введены в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции, сказали в ведомстве.

Среди построенных школ — средняя школа на 1200 учеников в поселке Хокмали Апшеронского района, соответствующая современным стандартам. В здании школы 50 классных комнат, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты информатики, компьютерный класс, спортивный зал и открытая спортивная площадка, библиотека с более чем 8000 книг, помещения для инклюзивного образования, актовый зал и столовая. Здесь работают 80 преподавателей.

Кроме того, в поселке Масазыр построена и введена в эксплуатацию средняя школа на 1200 учеников в жилом районе Ени Баку, а также средняя школа №8 на 960 учеников в городе Хырдалане, соответствующие современным стандартам.

Образовательные учреждения, капитально отремонтированные в прошлом году, также внесли значительный вклад в улучшение условий обучения. Основательный ремонт проведен и в средней школе №1 поселка Сараи, где построено новое здание с дополнительными 960 местами для учащихся.

Реставрация, укрепление и капитальный ремонт проведены в средней школе №36 города Сумгаита, рассчитанной на 1296 учеников. В средней школе №3 поселка Гобу отремонтировано здание, построено 22 дополнительных класса, обновлена материально-техническая база школы.

«Упомянутые проекты вносят значительный вклад в сокращение переполненности существующих школ в связи с ростом числа учащихся в Апшеронском регионе, в более эффективную организацию учебного процесса и в создание безопасной, комфортной и современной образовательной среды для учащихся», - сказали в Министерстве.

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2214
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8581
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1026
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2009
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4742
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 614
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2960
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4057
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8775
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4996
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2057

ЭТО ВАЖНО

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2214
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8581
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1026
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2009
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4742
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 614
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2960
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4057
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8775
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4996
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2057
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться