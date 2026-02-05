USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса

обновлено 18:06
18:06 2244

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что Россия требует от стран мира признать Донбасс своим.

«Если даже кто-то будет признавать наши территории российскими – это ничего не даст. Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а, во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы», – сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

По его словам, «это наши территории, несмотря на их временный статус - временно оккупированные».

*** 17:45

Если Украина проиграет эту войну, она станет частью России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом украинский президент выразил уверенность, что этого не произойдет.

«Если мы проиграем эту войну, мы просто потеряем независимость нашей страны. Нам удалось сохранить ее до сих пор. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря», - отметил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что любые попытки признать украинские территории российскими не будут иметь никакого значения, поскольку решения о судьбе страны может принимать только сам Киев.

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2245
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8626
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1031
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2020
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4759
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 615
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2979
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4061
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8796
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4998
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2060

ЭТО ВАЖНО

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2245
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8626
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1031
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2020
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4759
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 615
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2979
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4061
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8796
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4998
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться