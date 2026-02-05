«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что Россия требует от стран мира признать Донбасс своим.
«Если даже кто-то будет признавать наши территории российскими – это ничего не даст. Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а, во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы», – сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.
По его словам, «это наши территории, несмотря на их временный статус - временно оккупированные».
Если Украина проиграет эту войну, она станет частью России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
При этом украинский президент выразил уверенность, что этого не произойдет.
«Если мы проиграем эту войну, мы просто потеряем независимость нашей страны. Нам удалось сохранить ее до сих пор. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря», - отметил Зеленский.
