«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что Россия требует от стран мира признать Донбасс своим.

«Если даже кто-то будет признавать наши территории российскими – это ничего не даст. Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а, во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы», – сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

По его словам, «это наши территории, несмотря на их временный статус - временно оккупированные».