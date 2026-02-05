Судьба ядерного договора зависит от Путина и Трампа

Россия и США находятся на завершающей стадии выработки договоренностей о дальнейшем соблюдении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсуждали вопрос продления договора с представителями российской стороны на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. В публикации говорится, что стороны условились продолжать соблюдать положения истекающего соглашения и начать консультации по выработке нового договора.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», – заявил изданию один из собеседников.

В Кремле ранее выразили сожаление в связи с завершением срока действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, напомнив, что Путин осенью прошлого года предлагал продлить его действие еще на год. Трамп тогда назвал эту инициативу хорошей, однако официальный ответ Вашингтона на предложение так и не последовал.

Накануне истечения срока договора вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с Москвой, Пекином и другими государствами с целью сокращения глобальных ядерных арсеналов.