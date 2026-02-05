Турция зовет американцев бурить нефть и газ

Турецкая национальная нефтяная компания (Turkish Petroleum Corporation - TPAO) и американская Chevron заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оценку возможных направлений сотрудничества в сфере разведки и добычи нефти и газа, а также в энергетическом секторе, сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

«В рамках этого меморандума о взаимопонимании мы стремимся развивать совместные проекты как в Турции, так и на международном уровне», – написал Байрактар в социальной сети.

Министр отметил, что Анкара, поддерживая разработку нефтяного месторождения Габар и проекты по добыче в Черном море в рамках международных инициатив, нацелена на превращение TPAO в компанию глобального масштаба при одновременном увеличении объемов производства.

По его словам, в ближайшей перспективе ожидается подписание новых соглашений в рамках международного партнерства.

Меморандум стал очередным шагом Турции по наращиванию добычи энергоресурсов на фоне постепенного улучшения отношений с Соединенными Штатами, пишет Bloomberg. В январе TPAO заключила меморандум о взаимопонимании с другой американской компанией – ExxonMobil – по разведке нефтегазовых ресурсов на шельфе Черного и Средиземного морей. Компания также осуществляет деятельность в Ираке, России и Сомали, а ранее вела буровые работы в восточной части Средиземного моря, где Chevron разрабатывает месторождения в израильских и кипрских водах.