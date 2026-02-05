Юридический форум LEGIS, организованный PASHA Holding, успешно завершился

Пятого февраля в Баку прошел региональный юридический форум LEGIS, организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями, объединяющий профессионалов в области права, экспертов и лидеров в сфере технологий .

Форум проводится уже второй год подряд и объединяет представителей государственных органов, частного сектора, а также около 1000 специалистов в области права. Цель форума — содействие развитию сотрудничества между государственным и частным секторами в правовой сфере, организация обмена знаниями между юридическими специалистами, обсуждение ключевых законодательных реформ и создание динамичной платформы для оценки существующих правовых пробелов.

В церемонии открытия мероприятия с выступлениями приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета АР Инам Керимов, генеральный прокурор республики Камран Алиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

Кроме того, в рамках форума были организованы выступления и панельные дискуссии, охватывающие актуальные темы в сфере права. Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в своем выступлении поделился мнением о важности реформ в сфере юридического образования и роли этих реформ в развитии правовой системы страны.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему «Модель юридического образования Азербайджана в условиях глобальных вызовов». В ходе обсуждения, прошедшего под модерацией декана юридического факультета Университета ADA Рашада Ибадова, с выступлениями приняли участие председатель Коллегии адвокатов АР Анар Багиров, ректор Академии юстиции Ровшан Исмаилов, заместитель министра науки и образования республики Гасан Гасанли, судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов, а также председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Сенан Гаджиев. В ходе панели были обсуждены вопросы модернизации юридического образования, баланса между теоретическими и практическими знаниями, а также подготовки юристов, обладающих высокими профессиональными и этическими ценностями.

Особое внимание на форуме также привлекли выступления международных экспертов. Джейми Сасскинд, исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, а также автор бестселлеров New York Times по вопросам права искусственного интеллекта и технологий обратил внимание на возрастающую роль искусственного интеллекта в правовой сфере и подчеркнул, что он должен поддерживать процесс принятия юридических решений, но не заменять его.