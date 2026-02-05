USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Известны соперники сборных Азербайджана по баскетболу на чемпионатах Европы

18:36 245

Определились соперники юношеских и молодежных сборных Азербайджана по баскетболу на чемпионатах Европы.

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана сыграет в дивизионе «B», игры которого пройдут с 31 июля по 9 августа в Румынии. Соперниками по группе будут сборные Румынии, Исландии, Португалии и Нидерландов.

Наши 18-летние баскетболисты отправятся в Хорватию, где с 24 июля по 2 августа пройдут игры в дивизионе «B». Сборная Азербайджана сыграет с Польшей, Исландией, Чехией, Украиной и Португалией.

Команды Азербайджана U-20 поедут в Болгарию (4-12 июля) и Словакию (10-19 июля). Девушки сыграют в одной группе с Ирландией, Албанией и Грецией, а парни - с Ирландией, Швецией, Словакией и Северной Македонией.

«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 2254
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам
Тегерану выставили ультиматум по урану и ракетам обновлено 19:03
19:03 8638
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1033
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2024
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 4763
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 616
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 2986
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 4063
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 8806
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4999
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 2063

