Известны соперники сборных Азербайджана по баскетболу на чемпионатах Европы

Определились соперники юношеских и молодежных сборных Азербайджана по баскетболу на чемпионатах Европы.

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана сыграет в дивизионе «B», игры которого пройдут с 31 июля по 9 августа в Румынии. Соперниками по группе будут сборные Румынии, Исландии, Португалии и Нидерландов.

Наши 18-летние баскетболисты отправятся в Хорватию, где с 24 июля по 2 августа пройдут игры в дивизионе «B». Сборная Азербайджана сыграет с Польшей, Исландией, Чехией, Украиной и Португалией.

Команды Азербайджана U-20 поедут в Болгарию (4-12 июля) и Словакию (10-19 июля). Девушки сыграют в одной группе с Ирландией, Албанией и Грецией, а парни - с Ирландией, Швецией, Словакией и Северной Македонией.