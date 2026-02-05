После двух лет тишины: военные США и России перезапускают контакты

Соединенные Штаты и Россия по итогам встречи представителей сторон в Абу-Даби достигли договоренности о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Европейского командования Вооруженных сил США.

Договоренность была достигнута по итогам встреч в Абу-Даби главы Европейского командования ВС США и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича с высокопоставленными представителями российских и украинских военных структур.

Создание этого канала связи, как отмечается в заявлении, «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира».

Связь между военными ведомствами двух стран на высоком уровне была прервана в 2021 году, напоминает AP.

В декабре того же года Москва передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств НАТО.

В феврале 2022 года США и альянс отказались подписывать предложенный российской стороной договор о гарантиях безопасности в Европе, а 24 февраля началась инициированная Россией война с Украиной.