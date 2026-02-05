Зангезурский коридор: Шарифов о стратегическом маршруте между Европой и Азией

Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для грузопотоков между Европой и Центральной Азией и способен обеспечить перевозку до 865 тыс. контейнеров (TEU) к 2040 году. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.

В ходе выступления на форуме «Новый Шелковый путь», организованном в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае, Шарифов подчеркнул стратегическое значение Зангезурского коридора, известного как «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP). Он сообщил, что проект способен обеспечить грузопоток объемом 865 тыс. TEU к 2040 году, а также создать надежное наземное сообщение между Европой и Центральной Азией.

По словам вице-премьера, роль Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг имеет решающее значение для глобальной цепи поставок, включая инициативу «Один пояс, один путь» и Срединный коридор. В прошлом году грузоперевозки по Срединному коридору выросли на 11%, а по коридору Север–Юг — на 12%.

Шарифов отметил, что после модернизации железной дороги Баку–Тбилиси–Карс ее годовая пропускная способность достигла 5 млн тонн. Цель Азербайджана в этом контексте – увеличить мощность Бакинского международного морского порта до 25 млн тонн.

Вице-премьер также подчеркнул рост контейнерных перевозок в Бакинском порту: объем TEU в прошлом году увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом и превысил 107 тыс.

В завершение Шарифов обратил внимание на важность международного сотрудничества в сфере цифровизации пограничных переходов и гармонизации таможенных процедур, в частности координации между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, призвав партнеров к совместной деятельности.