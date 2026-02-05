USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Зангезурский коридор: Шарифов о стратегическом маршруте между Европой и Азией

19:32 648

Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для грузопотоков между Европой и Центральной Азией и способен обеспечить перевозку до 865 тыс. контейнеров (TEU) к 2040 году. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.

В ходе выступления на форуме «Новый Шелковый путь», организованном в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае, Шарифов подчеркнул стратегическое значение Зангезурского коридора, известного как «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP). Он сообщил, что проект способен обеспечить грузопоток объемом 865 тыс. TEU к 2040 году, а также создать надежное наземное сообщение между Европой и Центральной Азией.

По словам вице-премьера, роль Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг имеет решающее значение для глобальной цепи поставок, включая инициативу «Один пояс, один путь» и Срединный коридор. В прошлом году грузоперевозки по Срединному коридору выросли на 11%, а по коридору Север–Юг — на 12%.

Шарифов отметил, что после модернизации железной дороги Баку–Тбилиси–Карс ее годовая пропускная способность достигла 5 млн тонн. Цель Азербайджана в этом контексте – увеличить мощность Бакинского международного морского порта до 25 млн тонн.

Вице-премьер также подчеркнул рост контейнерных перевозок в Бакинском порту: объем TEU в прошлом году увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом и превысил 107 тыс.

В завершение Шарифов обратил внимание на важность международного сотрудничества в сфере цифровизации пограничных переходов и гармонизации таможенных процедур, в частности координации между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, призвав партнеров к совместной деятельности.

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 486
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2157
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9770
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 923
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10192
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3654
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1440
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2595
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5317
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 736
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3898

ЭТО ВАЖНО

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 486
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2157
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9770
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 923
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10192
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3654
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1440
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2595
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5317
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 736
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3898
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться