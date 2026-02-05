USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне

20:09 930

Президент США Дональд Трамп назвал главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «действительно хорошими лидерами». Об этом Трамп заявил на молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Президент США вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов. «Я уладил такие ожесточенные войны, как между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном», – сказал он. 

Говоря об итогах Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года, по итогам которого лидеры трех стран подписали ряд исторических документов, Трамп подчеркнул: «Два действительно хороших лидера. Все, что они знали, – это борьба. Они боролись много лет. Но мы довольно быстро все уладили».

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 493
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2171
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9774
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 931
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10200
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3660
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1441
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2598
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5318
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 737
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3901

ЭТО ВАЖНО

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 493
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2171
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9774
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 931
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10200
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3660
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1441
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2598
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5318
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 737
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться