«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне

Президент США Дональд Трамп назвал главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «действительно хорошими лидерами». Об этом Трамп заявил на молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Президент США вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов. «Я уладил такие ожесточенные войны, как между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном», – сказал он.

Говоря об итогах Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года, по итогам которого лидеры трех стран подписали ряд исторических документов, Трамп подчеркнул: «Два действительно хороших лидера. Все, что они знали, – это борьба. Они боролись много лет. Но мы довольно быстро все уладили».