Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»

Группа «Самолет», являющаяся одной из трех крупнейших строительных компаний России и фактически системообразующим игроком жилищного сектора, столкнулась с масштабным долговым кризисом и была вынуждена обратиться к правительству РФ за льготным кредитом на 48–50 миллиардов рублей (500-520 миллионов долларов США). Сама информация о переговорах группы с Кабинетом Министров России стала для инвесторов тревожным сигналом: котировки «Самолета» за считаные дни просели почти на 7 процентов, что лишь усилило разговоры о системных проблемах в бизнес-модели девелопера. Напомним, еще в 2021 году 10 процентов акций «Самолета» приобрели азербайджанские миллиардеры, владельцы группы «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, известные на российском рынке недвижимости как «короли девелопмента». Однако уже в 2024 году оба полностью вышли из капитала компании, продав весь пакет, за который, по неподтвержденным данным, заплатили порядка 50-60 миллионов долларов. С учетом нынешнего положения «Самолета», этот шаг Нисанова и Илиева выглядит как своевременный выход из актива, риски которого начали быстро накапливаться.

По данным российских деловых изданий, трудности у «Самолета» обострились после сворачивания программы льготной ипотеки и резкого роста стоимости заимствований. Повышение ключевой ставки автоматически увеличило цену проектного финансирования и долговую нагрузку, тогда как спрос на жилье начал ощутимо проседать. В результате компания оказалась в ситуации, когда перестала работать прежняя модель роста - агрессивное кредитование и масштабное строительство «на опережение». Вследствие чего девелопер был вынужден обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о льготном займе для частичного рефинансирования обязательств. На рынке к этому обращению были готовы заранее. Поводом стала оферта по крупнейшему выпуску облигаций на 24,5 миллиарда рублей - шаг, который инвесторы расценили как попытку выиграть время и сгладить кассовые разрывы. Как утверждает источник журнала Forbes, «все ждали, выплывут они [«Самолет»] или нет». Другими словами, речь шла уже не о развитии бизнеса, а о банальном выживании. Первые тревожные сигналы прозвучали еще осенью 2024 года, когда структуры «Киевской площади» спешно покинули капитал девелопера. Вслед за этим стало известно, что крупнейший совладелец «Самолета» Михаил Кенин ищет покупателя на свой пакет. Тогда официальные представители компании отрицали наличие серьезных проблем, однако рынок воспринимал происходящее как классический «выход инсайдеров». В августе 2025 года Кенин скоропостижно скончался, оставив после себя многомиллиардные активы и целый ряд вопросов о будущем группы.

О смерти 56-летнего основателя компания сообщила сухим пресс-релизом, не уточнив причины. В медиапространстве циркулировали слухи о возможном самоубийстве на фоне финансового давления, однако они не получили подтверждения. Позднее эксперт финансового издания «Ведомости» Антон Филатов, ссылаясь на предварительные данные медиков, сообщил, что причиной стала острая сердечная недостаточность. Среди акционеров «Самолета» фигурирует имя Михаила Воробьева, сына сенатора Юрия Воробьева и соседа Сергея Шойгу. Это подчеркивает тесную связку девелопера с политико-административным истеблишментом, что долгое время воспринималось как гарантия устойчивости. Но, как выясняется, даже подобные связи не смогли компенсировать фундаментальные рыночные дисбалансы. При Кенине «Самолет» превратился в настоящего строительного гиганта, ежегодно вводящего в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья - от Московского региона до Дальнего Востока и ряда стран СНГ. Компания активно росла за счет заемного капитала, делая ставку на масштаб и экспансию. Но именно в условиях дорогих денег и сжатия потребительского спроса эта стратегия оказалась уязвимой.