Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

«Острая беседа»: Россия и Армения ускорят решение «зависших вопросов»

Российские и армянские парламентарии договорились активнее стимулировать работу органов исполнительной власти обеих стран для ускоренного решения «зависших рабочих вопросов», заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко после встречи со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном.

«Диалог между Россией и Арменией – регулярный на всех уровнях… Руководители наших государств встречаются, председатели межправкомиссий, министры», – сказала Матвиенко, указав на важную роль парламентов в двусторонних отношениях.

Она отметила, что в ходе беседы с Симоняном обсудила весь круг вопросов.

«На мой взгляд, беседа была открытая, подчас острая, спорная, но в целом – конструктивная и продуктивная. Мы поддерживаем регулярные контакты, мы обмениваемся мнениями», – добавила спикер Совфеда.

При этом Матвиенко указала на наличие ряда «зависших рабочих вопросов» между двумя странами по парламентской линии.

«Мы со своей стороны, Ален Робертович – со своей, естественно, будем подталкивать органы исполнительной власти, чтобы они быстрее решались», – отметила глава верхней палаты российского парламента.

Она также сообщила, что на март запланировано заседание российско-армянской межпарламентской комиссии.

Что касается выборов в Нацсобрание Армении, намеченных на 7 июня, спикеры обсудили возможное участие наблюдателей от России и МПА СНГ.

«Если такое решение будет с армянской стороны по приглашению, мы готовы принять в этом участие. Выводы всегда объективные, неангажированные», – добавила политик.

