Shell предупреждает о дефиците нефти

Спрос на нефть в ближайшие годы будет ежегодно расти примерно на 1 млн баррелей в сутки, заявил глава компании Shell Ваэль Саван на пресс-конференции для инвесторов.

При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, что означает необходимость восполнения около 6 млн баррелей в сутки каждый год.

Глава Shell отметил, что краткосрочные опасения по поводу переизбытка предложения смягчаются геополитическими рисками, прежде всего в отношении Венесуэлы и Ирана, что способствует стабилизации цен.

Он подчеркнул, что добыча на вновь открытых рынках рассматривается как необходимая мера для удовлетворения мирового спроса, а не как фактор переизбытка предложения.

По словам Савана, компания, в частности, изучает возможности добычи в Кувейте, Ливии, Ираке, а также в газовом секторе Венесуэлы.