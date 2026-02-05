USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Shell предупреждает о дефиците нефти

20:33 518

Спрос на нефть в ближайшие годы будет ежегодно расти примерно на 1 млн баррелей в сутки, заявил глава компании Shell Ваэль Саван на пресс-конференции для инвесторов.

При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, что означает необходимость восполнения около 6 млн баррелей в сутки каждый год.

Глава Shell отметил, что краткосрочные опасения по поводу переизбытка предложения смягчаются геополитическими рисками, прежде всего в отношении Венесуэлы и Ирана, что способствует стабилизации цен.

Он подчеркнул, что добыча на вновь открытых рынках рассматривается как необходимая мера для удовлетворения мирового спроса, а не как фактор переизбытка предложения.

По словам Савана, компания, в частности, изучает возможности добычи в Кувейте, Ливии, Ираке, а также в газовом секторе Венесуэлы.

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 495
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2178
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9776
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 933
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10203
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3661
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1442
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2598
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5320
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 737
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3905

ЭТО ВАЖНО

Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 495
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 2178
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 9776
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 933
Трамп: Иран не хочет удара
Трамп: Иран не хочет удара все еще актуально
19:43 10203
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса
«Это наши территории»: Зеленский поставил точку в вопросе Донбасса обновлено 18:06
18:06 3661
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 1442
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 2598
Из плена домой: Украина забрала 157 человек
Из плена домой: Украина забрала 157 человек обновлено 19:16
19:16 5320
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 737
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 3905
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться