Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе

Журналисты поинтересовались у Симоняна, не опасается ли Ереван, что Москва, являвшаяся гарантом безопасности Армении, отвернется из-за курса страны, который воспринимается как стремление сократить взаимодействие с Россией.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна не намерена менять свой политический курс «из одного полюса в другой».

«Я не разделяю ваше мнение. Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право балансировать свою политику. И Армения [...] не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то. Армения имеет свою внешнюю политику, свое видение, особенно после войны 2020 года», – сказал спикер.

По его словам, «восприятие того, что Армения пытается поменять курс из одного полюса в другой полюс, неправильно».

«Армения не будет находиться ни в одном полюсе. И не будет находиться в обратном полюсе», – добавил Симонян.