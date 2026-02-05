«Ветеран» оказался наркозависимым: МВД приняло меры за превышение силы

МВД Азербайджана провело расследование в связи с распространенными в социальных сетях видеокадрами, на которых якобы запечатлено применение физической силы сотрудниками полиции к лицу, представленному как ветеран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что инцидент произошел 3 ноября 2025 года. Лицо на видеозаписи – 43-летний Фикрет Ариф оглу Гасанов, ранее несколько раз привлекавшийся в России за сбыт наркотических средств», – отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что Гасанов длительное время проживал в России и не проходил военной службы. «Все утверждения о том, что он является ветераном или участником боевых действий, полностью необоснованны», – заявили в министерстве.

Согласно информации, последний раз Гасанов был задержан в 2024 году в Баку по делу о сбыте крупной партии наркотиков. Поскольку мужчина страдает наркозависимостью, суд направил его на принудительное лечение в медицинское учреждение.

В министерстве отметили, что 3 ноября 2025 года Гасанов, вооружившись режущим предметом, демонстрировал опасное поведение, угрожающее жизни и здоровью медицинского персонала больницы. В ответ на вызов ответственного врача сотрудники полиции, находившиеся на месте, вмешались и пресекли его действия.

«В ходе служебной проверки установлено, что некоторые полицейские применили излишнюю силу. По итогам проверки они были отстранены от работы в органах внутренних дел, в отношении них приняты соответствующие меры», – сообщили в МВД.