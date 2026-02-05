Туск призвал американского посла не поучать Варшаву

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал посла США в Варшаве Тома Роуза «уважать союзников, а не поучать их» после того, как дипломат объявил о прекращении контактов со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым.

«Господин посол Роуз, союзники должны уважать друг друга, а не поучать. По крайней мере, именно так мы в Польше понимаем партнерство», – написал Туск на английском языке в X.

Заявление польского премьера последовало за сообщением Роуза о разрыве контактов с Чажастым в связи с «оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа».

Ранее спикер Сейма отказался поддержать инициативу спикера Кнессета Израиля и Палаты представителей США о награждении Трампа Нобелевской премией мира. Объявляя о своем решении, Чажастый подчеркнул, что президент США не заслуживает этой награды.