Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Туск призвал американского посла не поучать Варшаву

21:26 597

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал посла США в Варшаве Тома Роуза «уважать союзников, а не поучать их» после того, как дипломат объявил о прекращении контактов со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым.

«Господин посол Роуз, союзники должны уважать друг друга, а не поучать. По крайней мере, именно так мы в Польше понимаем партнерство», – написал Туск на английском языке в X.

Заявление польского премьера последовало за сообщением Роуза о разрыве контактов с Чажастым в связи с «оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа».

Ранее спикер Сейма отказался поддержать инициативу спикера Кнессета Израиля и Палаты представителей США о награждении Трампа Нобелевской премией мира. Объявляя о своем решении, Чажастый подчеркнул, что президент США не заслуживает этой награды.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 766
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6065
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1805
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4230
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 2997
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4181
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1425
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1257
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4132
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10342
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1594

