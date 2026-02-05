Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален

« Карабах » играл в Шемахе. Гурбан Гурбанов выпустил на поле второй состав, который 24 января проиграл в чемпионате «Кяпязу» (0:2). Не справились резервисты и на этот раз. «Шамахы» победила со счетом 2:1. В матче, проходившем при густом тумане, на два мяча швейцарца Карима Росси, отличившегося на 26-й и 42-й минутах, гости ответили лишь голом Мусы Гурбанлы на 78-й. К тому моменту Гурбан Гурбанов уже выпустил на поле пятерых игроков основного состава.

В другом матче дня «Туран-Товуз», вынужденный сейчас проводить домашние игры в Баку, встречался с «Кяпязом» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил колумбиец Хайдерсон Хуртадо.

Запомнился инцидент в середине второго тайма, когда главный тренер «Туран-Товуза» опытнейший Курбан Бердыев, будучи недовольным действиями главного арбитра Али Алиева, предъявил претензии запасному рефери. Обычно очень спокойный и неэмоциональный Бердыев на резервном судье Эльвине Байрамове продемонстрировал, как именно толкнули его игрока. Четвертый арбитр тут же дал сигнал главному, и тот показал российскому специалисту красную карточку. Бердыев покидал поле, что-то активно выговаривая резервному рефери.