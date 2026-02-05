USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален

А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:35 1430

Завершилась первая часть четвертьфинальных матчей Кубка Азербайджана по футболу.

«Карабах» играл в Шемахе. Гурбан Гурбанов выпустил на поле второй состав, который 24 января проиграл в чемпионате «Кяпязу» (0:2). Не справились резервисты и на этот раз. «Шамахы» победила со счетом 2:1. В матче, проходившем при густом тумане, на два мяча швейцарца Карима Росси, отличившегося на 26-й и 42-й минутах, гости ответили лишь голом Мусы Гурбанлы на 78-й. К тому моменту Гурбан Гурбанов уже выпустил на поле пятерых игроков основного состава.

В другом матче дня «Туран-Товуз», вынужденный сейчас проводить домашние игры в Баку, встречался с «Кяпязом» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил колумбиец Хайдерсон Хуртадо.

Запомнился инцидент в середине второго тайма, когда главный тренер «Туран-Товуза» опытнейший Курбан Бердыев, будучи недовольным действиями главного арбитра Али Алиева, предъявил претензии запасному рефери. Обычно очень спокойный и неэмоциональный Бердыев на резервном судье Эльвине Байрамове продемонстрировал, как именно толкнули его игрока. Четвертый арбитр тут же дал сигнал главному, и тот показал российскому специалисту красную карточку. Бердыев покидал поле, что-то активно выговаривая резервному рефери.

Еще два четвертьфинальных матча состоялись вчера. Голов в играх «Сумгаит» - «Зиря» и «Сабах» - «Габала» забито не было.

Ответные встречи пройдут 3-4 марта.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 772
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6070
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1815
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4235
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 3002
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4192
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1431
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1259
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4139
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10344
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1596
