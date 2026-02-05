USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Американский «карт-бланш»: новые санкции против России зависят от переговоров

21:39 525

США подготовили пакет санкций против России, срок введения которого будет зависеть от развития переговорного процесса по Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, передает Reuters.

«У нас подготовлен крупнейший пакет санкций, когда-либо применявшийся против крупной экономики, и его введение напрямую зависит от прогресса за столом переговоров», – подчеркнул Бессент.

Он отметил, что Вашингтон может усилить давление на Москву с помощью возможных дополнительных ограничений в отношении так называемого «теневого флота».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщало о подготовке США новых санкций против России, однако признаков их реализации на данный момент не зафиксировано.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 760
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6057
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1792
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4223
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 2994
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4165
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1414
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1254
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4123
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10340
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1594

