Американский «карт-бланш»: новые санкции против России зависят от переговоров

США подготовили пакет санкций против России, срок введения которого будет зависеть от развития переговорного процесса по Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, передает Reuters.

«У нас подготовлен крупнейший пакет санкций, когда-либо применявшийся против крупной экономики, и его введение напрямую зависит от прогресса за столом переговоров», – подчеркнул Бессент.

Он отметил, что Вашингтон может усилить давление на Москву с помощью возможных дополнительных ограничений в отношении так называемого «теневого флота».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщало о подготовке США новых санкций против России, однако признаков их реализации на данный момент не зафиксировано.