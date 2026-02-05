USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

«Нет ненависти к американцам»: на Кубе заявили о готовности к диалогу

21:57 400

Куба готова вести диалог с США без каких-либо предварительных условий и давления, заявил президент страны Мигель Диас-Канель на пресс-конференции.

«Под давлением невозможно вести диалог без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение», – подчеркнул Диас-Канель.

Президент Кубы отметил, что в ходе переговоров с американской стороной не должны затрагиваться внутренние дела страны.

Он добавил, что «кубинцы не ненавидят американский народ». По его словам, они уважают историю и культуру США и готовы сотрудничать в сферах науки, спорта, религии, культуры, здравоохранения и других областях.

Напомним, что 30 января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в отношении Кубы и назвал страну угрозой национальной безопасности. Он подписал указ, разрешающий введение пошлин на товары из государств, поставляющих нефть на остров. По данным The Wall Street Journal, Белый дом стремится добиться смены власти в Гаване до конца года. 5 февраля Трамп сообщил, что американская администрация начала переговоры с кубинскими властями.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 773
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6075
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1823
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4236
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 3004
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4196
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1432
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1259
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4141
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10344
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1597

