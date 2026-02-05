«Нет ненависти к американцам»: на Кубе заявили о готовности к диалогу

Куба готова вести диалог с США без каких-либо предварительных условий и давления, заявил президент страны Мигель Диас-Канель на пресс-конференции.

«Под давлением невозможно вести диалог без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение», – подчеркнул Диас-Канель.

Президент Кубы отметил, что в ходе переговоров с американской стороной не должны затрагиваться внутренние дела страны.

Он добавил, что «кубинцы не ненавидят американский народ». По его словам, они уважают историю и культуру США и готовы сотрудничать в сферах науки, спорта, религии, культуры, здравоохранения и других областях.

Напомним, что 30 января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в отношении Кубы и назвал страну угрозой национальной безопасности. Он подписал указ, разрешающий введение пошлин на товары из государств, поставляющих нефть на остров. По данным The Wall Street Journal, Белый дом стремится добиться смены власти в Гаване до конца года. 5 февраля Трамп сообщил, что американская администрация начала переговоры с кубинскими властями.