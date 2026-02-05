USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Глава ВЭФ всплыл в файлах Эпштейна: начато расследование

22:18 691

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе начал внутреннюю проверку своего главы Берге Бренде после того, как его имя всплыло в недавно обнародованных файлах Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают швейцарские СМИ, в том числе Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Документы из файлов Эпштейна, осужденного за растление малолетних, содержат сведения о нескольких ужинах с Бренде, а также о переписке между ними.

ВЭФ подчеркнул, что Бренде остается на посту директора и активно сотрудничает с внутренней комиссией в ходе расследования.

По информации СМИ, сам глава ВЭФ заявляет, что участвовал в деловых ужинах с Эпштейном, однако признает, что следовало тщательнее проверить биографию финансиста.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 775
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6076
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1827
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4236
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 3005
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4199
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1434
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1259
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4142
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10345
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1597

