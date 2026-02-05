Глава ВЭФ всплыл в файлах Эпштейна: начато расследование

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе начал внутреннюю проверку своего главы Берге Бренде после того, как его имя всплыло в недавно обнародованных файлах Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают швейцарские СМИ, в том числе Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Документы из файлов Эпштейна, осужденного за растление малолетних, содержат сведения о нескольких ужинах с Бренде, а также о переписке между ними.

ВЭФ подчеркнул, что Бренде остается на посту директора и активно сотрудничает с внутренней комиссией в ходе расследования.

По информации СМИ, сам глава ВЭФ заявляет, что участвовал в деловых ужинах с Эпштейном, однако признает, что следовало тщательнее проверить биографию финансиста.