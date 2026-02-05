Китай создал оружие, способное выводить спутники из строя

Китайские исследователи разработали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное непрерывно генерировать импульсы в течение одной минуты, сообщает South China Morning Post.

По ее данным, компактная наземная система способна выводить из строя или повреждать спутники на низкой околоземной орбите, включая аппараты сети Starlink.

Устройство под названием TPG1000Cs было создано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане, провинция Шэньси. Длина установки составляет около четырех метров, масса — порядка пяти тонн, что позволяет размещать ее на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах и даже спутниках. Как отмечает газета, ранее известные аналоги могли работать в непрерывном режиме не более трех секунд и отличались значительно большими габаритами.

TPG1000Cs способно за один сеанс формировать до 3 тыс. высокоэнергетических импульсов, что существенно превосходит показатели существующих в мире систем. В случае развертывания аппарата TPG1000C в космическом пространстве «его невидимые удары станут еще более смертоносными, и их будет сложнее обнаружить», указывает издание.