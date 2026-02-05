USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Китай создал оружие, способное выводить спутники из строя

22:44 350

Китайские исследователи разработали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное непрерывно генерировать импульсы в течение одной минуты, сообщает South China Morning Post.

По ее данным, компактная наземная система способна выводить из строя или повреждать спутники на низкой околоземной орбите, включая аппараты сети Starlink.

Устройство под названием TPG1000Cs было создано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане, провинция Шэньси. Длина установки составляет около четырех метров, масса — порядка пяти тонн, что позволяет размещать ее на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах и даже спутниках. Как отмечает газета, ранее известные аналоги могли работать в непрерывном режиме не более трех секунд и отличались значительно большими габаритами.

TPG1000Cs способно за один сеанс формировать до 3 тыс. высокоэнергетических импульсов, что существенно превосходит показатели существующих в мире систем. В случае развертывания аппарата TPG1000C в космическом пространстве «его невидимые удары станут еще более смертоносными, и их будет сложнее обнаружить», указывает издание.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 777
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6076
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1828
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4238
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 3006
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4201
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1434
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1260
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4143
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10345
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1597

