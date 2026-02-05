Человек Хаменеи возглавил Верховный совет обороны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Али Шамхани секретарем Верховного совета обороны. Об этом сообщает Iran International.

Шамхани ранее уже выполнял функции представителя верховного лидера при Совете обороны. Ранее он занимал пост министра обороны Ирана, секретаря Совета национальной безопасности и командующего ВМС.

Верховный совет обороны был создан при Совете нацбезопасности в целях централизации военных решений и подготовки к кризисам, включая военные действия и возможную смену руководства после войны с Израилем в июне.

По данным секретариата Совета нацбезопасности, опубликованным в августе 2025 года, основной задачей совета является обеспечение возможности оперативного и централизованного принятия оборонных решений в условиях войны или национальных чрезвычайных ситуаций.