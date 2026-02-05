USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Человек Хаменеи возглавил Верховный совет обороны

22:57 176

Президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Али Шамхани секретарем Верховного совета обороны. Об этом сообщает Iran International.

Шамхани ранее уже выполнял функции представителя верховного лидера при Совете обороны. Ранее он занимал пост министра обороны Ирана, секретаря Совета национальной безопасности и командующего ВМС.

Верховный совет обороны был создан при Совете нацбезопасности в целях централизации военных решений и подготовки к кризисам, включая военные действия и возможную смену руководства после войны с Израилем в июне.

По данным секретариата Совета нацбезопасности, опубликованным в августе 2025 года, основной задачей совета является обеспечение возможности оперативного и централизованного принятия оборонных решений в условиях войны или национальных чрезвычайных ситуаций.

Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
22:10 777
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
22:29 6077
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
21:45 1829
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
16:16 4238
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
21:46 3006
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
20:15 4201
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
21:35 1435
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
20:45 1261
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
20:01 4143
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
14:18 10345
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Действительно хорошие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
20:09 1597

