Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Хиллари Клинтон: «Хотите сражения — получайте»

5 февраля 2026, 23:06

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала сделать открытыми слушания во время ее допроса в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она заявила в социальной сети X.

По словам Клинтон, в течение шести месяцев она и ее муж - бывший президент США Билл Клинтон - привлекали представителей Республиканской партии к работе в комитете Палаты представителей по надзору в рамках дела Эпштейна. Экс-госсекретарь заявила, что они вместе с супругом рассказали под присягой все, что им известно, однако республиканцы «проигнорировали это».

«Если вы хотите этого сражения, давайте проведем его публично. Вы любите говорить о прозрачности. Нет ничего более прозрачного, чем публичные слушания с включенными камерами. Мы будем там», — написала Клинтон, обращаясь к главе комитета по надзору Джеймсу Комеру.

Изначально Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в Конгресс для дачи показаний в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет Палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток. Сами супруги назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми». 2 февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья сообщил, что пара согласилась дать показания по делу Эпштейна. Позднее Комер заявил, что допросы пройдут в закрытом режиме. Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, Билла Клинтона, как ожидается, допросят на следующий день.

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали фотографии из архива Эпштейна. На некоторых из них Билл Клинтон запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами. Пресс-секретарь Клинтона заявлял, что экс-президент разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления. Он также подчеркивал, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом.

