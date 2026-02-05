USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Переговоры Ирана и США: Аракчи летит в Маскат, люди Трампа — в Дохе

5 февраля 2026, 23:50 343

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Маскат для участия в переговорах с США по иранской ядерной программе, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Министр иностранных дел Аракчи во главе дипломатической миссии направился в Маскат для переговоров по ядерной программе с США. Эта дипломатическая встреча осуществляется с целью достижения справедливого, взаимовыгодного и честного взаимопонимания по ядерному вопросу», - написал Багаи в социальной сети X. 

В то же время телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в столицу Катара Доху в преддверии американо-иранских переговоров, которые назначены на утро пятницы в Омане.

Новоназначенный секретарь Верховного совета обороны Ирана Али Шамхани накануне переговоров с США высоко оценил Аракчи, назвав его опытным переговорщиком и подчеркнув, что он пользуется полным доверием высшего руководства страны, а также военных и разведывательных структур.

«Солдаты нации в вооруженных силах и генералы дипломатии, действуя по указанию лидера (Али Хаменеи), будут отстаивать национальные интересы», – указал Шамхани.

«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 587
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1605
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 6881
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3227
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4745
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3662
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 5788
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2330
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
5 февраля 2026, 20:45 1599
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5292
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
5 февраля 2026, 14:18 10833

