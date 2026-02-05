Переговоры Ирана и США: Аракчи летит в Маскат, люди Трампа — в Дохе

«Министр иностранных дел Аракчи во главе дипломатической миссии направился в Маскат для переговоров по ядерной программе с США. Эта дипломатическая встреча осуществляется с целью достижения справедливого, взаимовыгодного и честного взаимопонимания по ядерному вопросу», - написал Багаи в социальной сети X.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Маскат для участия в переговорах с США по иранской ядерной программе, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

В то же время телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в столицу Катара Доху в преддверии американо-иранских переговоров, которые назначены на утро пятницы в Омане.

Новоназначенный секретарь Верховного совета обороны Ирана Али Шамхани накануне переговоров с США высоко оценил Аракчи, назвав его опытным переговорщиком и подчеркнув, что он пользуется полным доверием высшего руководства страны, а также военных и разведывательных структур.

«Солдаты нации в вооруженных силах и генералы дипломатии, действуя по указанию лидера (Али Хаменеи), будут отстаивать национальные интересы», – указал Шамхани.