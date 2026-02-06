«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана

По словам министра, у Вашингтона есть все необходимые инструменты для отслеживания финансовых потоков.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иранская элита в последние месяцы активно переводит капиталы за рубеж, что свидетельствует о снижении ее уверенности в будущем страны.

«Мы видим, как иранское руководство в бешеном темпе переводит деньги за границу… Крысы бегут с корабля. Это хороший признак того, что они понимают: конец может быть близок», – заявил глава Минфина.

Отдельно министр остановился на результатах санкционной политики США. Он подчеркнул, что именно действия Вашингтона стали ключевым фактором тяжелого экономического кризиса в Иране. Бессент пояснил, что в Министерстве финансов Соединенных Штатов сознательно стремились создать дефицит долларов внутри Ирана, что серьезно ударило по финансовой системе исламской республики.

По его словам, стратегия была представлена еще весной на площадке Экономического клуба Нью-Йорка, а кульминацией стало декабрьское обрушение одного из крупнейших иранских банков. После этого, как рассказал Бессент, начался массовый отток вкладчиков, центральному банку пришлось экстренно печатать деньги, национальная валюта резко обесценилась, а инфляция ускорилась. В результате иранцы вышли на улицы с протестами, пояснил Бессент.

В завершение министр дал понять, что США не планируют менять курс и продолжат усиливать давление как на Иран, так и на его международных партнеров.