USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Эпштейн «дотянулся» до Стармера: премьеру срочно ищут замену

00:43 210

В Великобритании депутаты правящей Лейбористской партии в частном порядке рассматривают возможную замену премьер-министра Кира Стармера на фоне скандала, связанного с обнародованными файлами по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Для Стармера ситуация приобрела «экзистенциальный» характер, поскольку «практически все в частном порядке призывают к смене лидера», отметил один из парламентариев. Среди возможных преемников называются бывший вице-премьер Анджела Рейнер и глава Минздрава Уэс Стритинг.

Собеседник издания добавил, что число депутатов, поддерживающих смену руководства, «слишком велико, чтобы перечислить всех».

Ранее британский премьер признал, что назначил лорда Питера Мандельсона послом в США, несмотря на осведомленность о его связях с Эпштейном даже после вынесения приговора финансисту, пишет The Telegraph.

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре британский МИД прекратил его полномочия на фоне расследования дела Эпштейна.

По информации The Guardian, в электронных письмах Мандельсон называл финансиста «лучшим другом» и призывал его «бороться за досрочное освобождение».

При этом за день до увольнения посла Стармер заявил о полном доверии к дипломату и подчеркнул, что тот прошел тщательную проверку перед назначением, пишет издание.

«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 588
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1607
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 6883
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3227
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4745
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3663
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 5790
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2331
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
5 февраля 2026, 20:45 1599
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5293
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
5 февраля 2026, 14:18 10833

ЭТО ВАЖНО

«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 588
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1607
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 6883
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3227
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4745
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3663
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 5790
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2331
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
Армения не станет «переключать полюса»: Симонян о независимом курсе
5 февраля 2026, 20:45 1599
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5293
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим добавлено фото; обновлено 14:18
5 февраля 2026, 14:18 10833
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться