Эпштейн «дотянулся» до Стармера: премьеру срочно ищут замену

В Великобритании депутаты правящей Лейбористской партии в частном порядке рассматривают возможную замену премьер-министра Кира Стармера на фоне скандала, связанного с обнародованными файлами по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Для Стармера ситуация приобрела «экзистенциальный» характер, поскольку «практически все в частном порядке призывают к смене лидера», отметил один из парламентариев. Среди возможных преемников называются бывший вице-премьер Анджела Рейнер и глава Минздрава Уэс Стритинг.

Собеседник издания добавил, что число депутатов, поддерживающих смену руководства, «слишком велико, чтобы перечислить всех».

Ранее британский премьер признал, что назначил лорда Питера Мандельсона послом в США, несмотря на осведомленность о его связях с Эпштейном даже после вынесения приговора финансисту, пишет The Telegraph.

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре британский МИД прекратил его полномочия на фоне расследования дела Эпштейна.

По информации The Guardian, в электронных письмах Мандельсон называл финансиста «лучшим другом» и призывал его «бороться за досрочное освобождение».

При этом за день до увольнения посла Стармер заявил о полном доверии к дипломату и подчеркнул, что тот прошел тщательную проверку перед назначением, пишет издание.