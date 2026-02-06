USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?

Кямаля Алиева
01:05 860

Эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев в интервью haqqin.az назвал причины падения крупнейшей в мире криптовалюты. По его словам, на фоне снижения курса биткоина до уровня около $70,5 тыс. (на момент публикации материала – $62,6 тыс.) на рынке усилились дискуссии о том, является ли происходящее обычной коррекцией или началом более продолжительного нисходящего тренда.

«Текущее падение в первую очередь связано с фиксацией прибыли после предыдущего роста, усилением глобальной склонности инвесторов к снижению рисков, а также с перетоком капитала в защитные активы. Дополнительное давление на рынок оказывает рост доходности традиционных финансовых инструментов и общее охлаждение интереса к высокорисковым активам на мировых рынках. На данный момент речь идет, скорее, о затяжной коррекции, а не о полном сломе долгосрочной модели развития биткоина. Тем не менее отсутствие устойчивых драйверов роста и повышенная волатильность сохраняют вероятность более глубокого снижения в кратко- и среднесрочной перспективе», – считает Гулиев.

Эксперт отметил, что в Азербайджане падение биткоина отражается, прежде всего, на настроениях частных инвесторов. По его словам, наблюдается рост осторожности, снижение краткосрочной спекулятивной активности и переход части инвесторов в режим ожидания. При этом, подчеркнул он, интерес к криптовалютам как к долгосрочному инвестиционному инструменту полностью не исчезает, а, скорее, становится более взвешенным и избирательным.

«По наблюдениям участников рынка, текущая коррекция приводит не к оттоку инвесторов, а к пересмотру стратегий: снижается интерес к агрессивным сделкам и возрастает внимание к управлению рисками и диверсификации портфелей. Для некоторых инвесторов это может рассматриваться как возможность для покупки. Например, в этом году Ethereum вырос до $4,8 тыс., а сейчас скорректировался до $2,1 тыс. Это отличная возможность для повторной покупки», – полагает аналитик.

Эксперт считает, что рост интереса к золоту и другим защитным активам действительно оказывает дополнительное давление на рынок криптовалют. По его словам, в условиях геополитической и макроэкономической неопределенности инвесторы традиционно отдают предпочтение инструментам с более предсказуемым профилем риска. В такие периоды криптовалюты временно теряют часть инвестиционной привлекательности, что отражается на их цене.

«Текущая рыночная ситуация говорит о том, что биткоин не утратил своей фундаментальной ценности, а просто временно отходит от активного участия в период переоценки глобальных рисков. Этот процесс можно рассматривать не как «выход с рынка» для биткоина, а, скорее, как краткосрочную аналитическую паузу или, в рыночной терминологии, период «отпуска». Другими словами, биткоин все еще в игре. Он просто сегодня «снимает свой костюм», немного отстраняясь от рыночного шума, ожидая подходящего момента для перехода на следующий этап», – указал он.

Аналитик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рынок биткоина, вероятнее всего, останется в зоне повышенной волатильности, то есть возможны как технические отскоки, так и тестирование более низких уровней поддержки. По его мнению, окончательное направление движения будет зависеть от глобальных финансовых условий, динамики интереса институциональных инвесторов и общего настроения на мировых рынках капитала.

В целом, по его словам, текущая ситуация может быть охарактеризована как фаза охлаждения рынка, в ходе которой формируется новая точка равновесия перед следующим этапом движения.

Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5833
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 374
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 861
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 1312
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1982
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 7159
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3922
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4969
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3940
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 6555
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2743

ЭТО ВАЖНО

Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5833
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 374
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 861
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 1312
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1982
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 7159
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3922
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4969
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3940
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 6555
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться