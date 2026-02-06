Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?

Эксперт в области цифровых валют Эльнур Гулиев в интервью haqqin.az назвал причины падения крупнейшей в мире криптовалюты. По его словам, на фоне снижения курса биткоина до уровня около $70,5 тыс. (на момент публикации материала – $62,6 тыс.) на рынке усилились дискуссии о том, является ли происходящее обычной коррекцией или началом более продолжительного нисходящего тренда.

Эксперт отметил, что в Азербайджане падение биткоина отражается, прежде всего, на настроениях частных инвесторов. По его словам, наблюдается рост осторожности, снижение краткосрочной спекулятивной активности и переход части инвесторов в режим ожидания. При этом, подчеркнул он, интерес к криптовалютам как к долгосрочному инвестиционному инструменту полностью не исчезает, а, скорее, становится более взвешенным и избирательным.

«Текущее падение в первую очередь связано с фиксацией прибыли после предыдущего роста, усилением глобальной склонности инвесторов к снижению рисков, а также с перетоком капитала в защитные активы. Дополнительное давление на рынок оказывает рост доходности традиционных финансовых инструментов и общее охлаждение интереса к высокорисковым активам на мировых рынках. На данный момент речь идет, скорее, о затяжной коррекции, а не о полном сломе долгосрочной модели развития биткоина. Тем не менее отсутствие устойчивых драйверов роста и повышенная волатильность сохраняют вероятность более глубокого снижения в кратко- и среднесрочной перспективе», – считает Гулиев.

«По наблюдениям участников рынка, текущая коррекция приводит не к оттоку инвесторов, а к пересмотру стратегий: снижается интерес к агрессивным сделкам и возрастает внимание к управлению рисками и диверсификации портфелей. Для некоторых инвесторов это может рассматриваться как возможность для покупки. Например, в этом году Ethereum вырос до $4,8 тыс., а сейчас скорректировался до $2,1 тыс. Это отличная возможность для повторной покупки», – полагает аналитик.

Эксперт считает, что рост интереса к золоту и другим защитным активам действительно оказывает дополнительное давление на рынок криптовалют. По его словам, в условиях геополитической и макроэкономической неопределенности инвесторы традиционно отдают предпочтение инструментам с более предсказуемым профилем риска. В такие периоды криптовалюты временно теряют часть инвестиционной привлекательности, что отражается на их цене.

«Текущая рыночная ситуация говорит о том, что биткоин не утратил своей фундаментальной ценности, а просто временно отходит от активного участия в период переоценки глобальных рисков. Этот процесс можно рассматривать не как «выход с рынка» для биткоина, а, скорее, как краткосрочную аналитическую паузу или, в рыночной терминологии, период «отпуска». Другими словами, биткоин все еще в игре. Он просто сегодня «снимает свой костюм», немного отстраняясь от рыночного шума, ожидая подходящего момента для перехода на следующий этап», – указал он.

Аналитик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рынок биткоина, вероятнее всего, останется в зоне повышенной волатильности, то есть возможны как технические отскоки, так и тестирование более низких уровней поддержки. По его мнению, окончательное направление движения будет зависеть от глобальных финансовых условий, динамики интереса институциональных инвесторов и общего настроения на мировых рынках капитала.

В целом, по его словам, текущая ситуация может быть охарактеризована как фаза охлаждения рынка, в ходе которой формируется новая точка равновесия перед следующим этапом движения.