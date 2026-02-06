Нетаньяху предупредил о «чрезмерной» силе египетской армии

Газета Israel Hayom, близкая к израильскому правительству, сообщила о закрытом для прессы заседании Комитета по иностранным делам и безопасности Кнессета.

По данным издания, ссылающегося на участников заседания, Нетаньяху отметил, что египетская армия наращивает свою мощь, и подчеркнул необходимость внимательного наблюдения за этой ситуацией. «У нас есть отношения с Египтом, но мы должны предотвратить чрезмерное накопление (военной) мощи», – заявил премьер.

В сообщении уточняется, что заявления Нетаньяху были сделаны с учетом деликатности отношений с Египтом. При этом напоминается, что, несмотря на напряженность, в декабре Израиль и Египет подписали соглашение о поставках природного газа на сумму $35 млрд.