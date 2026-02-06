USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Нетаньяху предупредил о «чрезмерной» силе египетской армии

01:30

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность растущей мощью египетской армии и призвал принять меры для предотвращения ее «чрезмерного усиления».

Газета Israel Hayom, близкая к израильскому правительству, сообщила о закрытом для прессы заседании Комитета по иностранным делам и безопасности Кнессета.

По данным издания, ссылающегося на участников заседания, Нетаньяху отметил, что египетская армия наращивает свою мощь, и подчеркнул необходимость внимательного наблюдения за этой ситуацией. «У нас есть отношения с Египтом, но мы должны предотвратить чрезмерное накопление (военной) мощи», – заявил премьер.

В сообщении уточняется, что заявления Нетаньяху были сделаны с учетом деликатности отношений с Египтом. При этом напоминается, что, несмотря на напряженность, в декабре Израиль и Египет подписали соглашение о поставках природного газа на сумму $35 млрд.

Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35

