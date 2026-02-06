Сенат США взялся за мэра Нью-Йорка

USD 1.7000
Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США начал официальное расследование в отношении администрации мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани после отмены городских постановлений, направленных на противодействие антисемитизму и движению BDS по отношению к Израилю, сообщает The New York Post.

Председатель комитета, сенатор Билл Кэссиди заявил, что эти действия могут нарушать федеральные законы о гражданских правах и поставить под угрозу получение Нью-Йорком до $2,2 млрд федерального финансирования. В письме мэру он потребовал разъяснений, каким образом городские власти планируют обеспечивать защиту еврейских учащихся в школах и были ли отмены указов согласованы с федеральными ведомствами.

Расследование связано с решением Мамдани аннулировать указы, подписанные его предшественником Эриком Адамсом, включая распоряжения о создании офиса по борьбе с антисемитизмом и противодействии бойкоту Израиля. Ответ мэра на запрос сенатского комитета ожидается до 19 февраля.

Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 5835
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 377
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 861
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 1314
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 1984
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 7162
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 3923
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 4969
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 3940
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета»
Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Зарах Илиев «выпрыгнули из «Самолета» что там у соседей?
5 февраля 2026, 20:15 6555
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален
Обычно невозмутимый Курбан Бердыев толкнул судью и был удален А «Карабах» проиграл в Шемахе; видео
5 февраля 2026, 21:35 2744

