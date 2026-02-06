Сенат США взялся за мэра Нью-Йорка

Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США начал официальное расследование в отношении администрации мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани после отмены городских постановлений, направленных на противодействие антисемитизму и движению BDS по отношению к Израилю, сообщает The New York Post.

Председатель комитета, сенатор Билл Кэссиди заявил, что эти действия могут нарушать федеральные законы о гражданских правах и поставить под угрозу получение Нью-Йорком до $2,2 млрд федерального финансирования. В письме мэру он потребовал разъяснений, каким образом городские власти планируют обеспечивать защиту еврейских учащихся в школах и были ли отмены указов согласованы с федеральными ведомствами.

Расследование связано с решением Мамдани аннулировать указы, подписанные его предшественником Эриком Адамсом, включая распоряжения о создании офиса по борьбе с антисемитизмом и противодействии бойкоту Израиля. Ответ мэра на запрос сенатского комитета ожидается до 19 февраля.