Маск назвал способ спасти США от госдолга

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что только роботы и искусственный интеллект способны помочь США справиться с растущим государственным долгом, угрожающим стране банкротством.

«Возможно, удастся замедлить приближение банкротства США и выиграть достаточно времени для применения ИИ и роботов, которые помогут справиться с проблемой. Это единственный способ решить вопрос с государственным долгом», – заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

Он отметил, что выплаты США по процентам по госдолгу превышают военный бюджет страны. «Более триллиона долларов только на проценты», – подчеркнул предприниматель.

«Без использования ИИ и роботов мы оказались бы в крайне сложной ситуации, поскольку государственный долг растет в сумасшедших масштабах», – добавил Маск.