Граждан США призвали срочно покинуть Иран

«Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Гражданам США следует немедленно покинуть территорию Ирана — американцам стоит рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. Об этом предупредило виртуальное посольство США в Иране.

Кроме того, посольство предупредило, что граждане США подвергаются в Иране высокому риску задержания, а демонстрация американского паспорта или связей с США может сама по себе стать причиной ареста.

«Если вы не можете покинуть помещение, найдите безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. Избегайте демонстраций, ведите себя незаметно и будьте внимательны к своему окружению»,— указано в публикации.

Правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, подчеркнуло посольство.

В январе США также призывали своих граждан в Иране «немедленно покинуть страну» на фоне протестов и рисков с безопасностью. В предупреждении о безопасности, выпущенном виртуальным посольством США в Тегеране, американским гражданам настоятельно рекомендовалось «планировать выезд из Ирана без необходимости обращения за помощью к администрации Вашингтона».

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Иране несколько раз заявлял, что США нанесут по ИРИ «очень сильный удар», если ее власти начнут «жестоко убивать мирных протестующих». Кроме того, Трамп призывал Иран заключить ядерную сделку. «Если Тегеран не пойдет на соглашение, предупредил президент, следующая американская атака будет «намного хуже», чем имевшая место в июне 2025 года», — говорил президент США.

6 февраля в Омане должны пройти переговоры американской и иранской сторон. Ранее сообщалось, что глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился на переговоры в столицу Омана Маскат.