USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Граждан США призвали срочно покинуть Иран

08:25 1785

Гражданам США следует немедленно покинуть территорию Ирана — американцам стоит рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. Об этом предупредило виртуальное посольство США в Иране.

«Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство предупредило, что граждане США подвергаются в Иране высокому риску задержания, а демонстрация американского паспорта или связей с США может сама по себе стать причиной ареста.

«Если вы не можете покинуть помещение, найдите безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. Избегайте демонстраций, ведите себя незаметно и будьте внимательны к своему окружению»,— указано в публикации. 

Правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, подчеркнуло посольство.

В январе США также призывали своих граждан в Иране «немедленно покинуть страну» на фоне протестов и рисков с безопасностью. В предупреждении о безопасности, выпущенном виртуальным посольством США в Тегеране, американским гражданам настоятельно рекомендовалось «планировать выезд из Ирана без необходимости обращения за помощью к администрации Вашингтона».

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Иране несколько раз заявлял, что США нанесут по ИРИ «очень сильный удар», если ее власти начнут «жестоко убивать мирных протестующих». Кроме того, Трамп призывал Иран заключить ядерную сделку. «Если Тегеран не пойдет на соглашение, предупредил президент, следующая американская атака будет «намного хуже», чем имевшая место в июне 2025 года», — говорил президент США.

6 февраля в Омане должны пройти переговоры американской и иранской сторон. Ранее сообщалось, что глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился на переговоры в столицу Омана Маскат.

Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
10:10 174
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
08:25 1786
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 8523
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 6230
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 3536
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 3618
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 3431
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 8220
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 6387
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 5737
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 4798

ЭТО ВАЖНО

Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
10:10 174
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
08:25 1786
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 8523
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 6230
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 3536
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 3618
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 3431
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 8220
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 6387
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 5737
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 4798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться