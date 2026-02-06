Желание Трампа: переименуйте в мою честь вокзал и аэропорт

Как сообщает CNN, американский лидер пообещал в обмен на переименование вокзала Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и аэропорта имени Даллеса вблизи Вашингтона разморозить около $16 млрд, предназначенных для крупного инфраструктурного проекта Gateway, который должен соединить тоннелем под Гудзоном штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон, если вокзал в Нью-Йорке и международный аэропорт под Вашингтоном переименуют в его честь.

По сведениям CNN, в прошлом месяце американский лидер обсудил это предложение с лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Шумер сказал Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения его просьбы.

Как писала ранее газета The Wall Street Journal, администрация Трампа заморозила средства на проект Gateway еще в октябре 2025 года, поскольку посчитала, что он реализует меры «по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности», и начала проверку. В феврале власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подали иск против администрации США, обвинив ее в незаконном удержании федеральных средств, выделенных на строительство тоннеля.

Ранее в США переименовали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года главный театрально-концертный комплекс Вашингтона носит название Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.