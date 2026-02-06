USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Желание Трампа: переименуйте в мою честь вокзал и аэропорт

08:35 1300

Президент США Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон, если вокзал в Нью-Йорке и международный аэропорт под Вашингтоном переименуют в его честь.

Как сообщает CNN, американский лидер пообещал в обмен на переименование вокзала Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и аэропорта имени Даллеса вблизи Вашингтона разморозить около $16 млрд, предназначенных для крупного инфраструктурного проекта Gateway, который должен соединить тоннелем под Гудзоном штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

По сведениям CNN, в прошлом месяце американский лидер обсудил это предложение с лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Шумер сказал Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения его просьбы.

Как писала ранее газета The Wall Street Journal, администрация Трампа заморозила средства на проект Gateway еще в октябре 2025 года, поскольку посчитала, что он реализует меры «по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности», и начала проверку. В феврале власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подали иск против администрации США, обвинив ее в незаконном удержании федеральных средств, выделенных на строительство тоннеля.

Ранее в США переименовали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года главный театрально-концертный комплекс Вашингтона носит название Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
10:10 175
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
08:25 1787
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 8523
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 6232
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 3536
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 3619
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 3432
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 8221
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 6387
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 5738
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 4798

