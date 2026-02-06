USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

В Тихом океане американцы атаковали «наркосудно»: двое убитых

08:54 531

Объединенная оперативная группа «Южное копье» по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована ударила по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, в результате чего погибли два человека. Об этом Южное командование сообщило в соцсети Х.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении.

Никто из американских военных не пострадал, отметило командование.

В предыдущий раз военные США сообщали об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в конце января. В результате погибли два человека.

В начале августа прошлого года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских.

Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
10:10 177
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
08:25 1788
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 8524
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 6233
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 3537
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 3619
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 3432
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 8221
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 6387
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 5739
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 4798

ЭТО ВАЖНО

Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса
10:10 177
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
Граждан США призвали срочно покинуть Иран
08:25 1788
Генерал, который мог сменить Путина
Генерал, который мог сменить Путина наш комментарий
5 февраля 2026, 20:01 8524
Зашаталось и кресло премьер-министра
Зашаталось и кресло премьер-министра наш комментарий
02:09 6233
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
Почему резко падает биткоин и как это может отразиться на азербайджанском рынке?
01:05 3537
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
«Крысы бегут с корабля»: в США рассказали о падении финансового рынка Ирана
00:20 3619
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика
5 февраля 2026, 22:10 3432
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби
«Шаг к прочному миру»: Уиткофф подвел итоги переговоров в Абу-Даби обновлено 22:29
5 февраля 2026, 22:29 8221
Ритуальное убийство
Ритуальное убийство наше послесловие
5 февраля 2026, 21:45 6387
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении
Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении все еще актуально
5 февраля 2026, 16:16 5739
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану
Нетаньяху грозит «очень тяжелым» ударом по Ирану обновлено 21:46
5 февраля 2026, 21:46 4798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться