«Эхо дела Эпштейна»: на Ягланда завели дело

На фоне публикации Министерством юстиции США новых документов по делу Джеффри Эпштейна в Норвегии начали расследование в отношении бывшего премьер-министра, экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета и экс-генсека Совета Европы Турбьорна Ягланда по подозрению в коррупции. Об этом сообщило норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim).

Решение о начале расследования в отношении Ягланда основано на информации, полученной из недавно рассекреченных документов, касающихся Эпштейна. «Мы считаем, что есть разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он (Ягланд) занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы», — говорится в сообщении Oekokrim.

Против Ягланда не выдвинули конкретных обвинений, но, по данным Oekokrim, расследование коснется вопроса о получении им подарков, компенсации поездок и получении займов в связи с занимаемой ранее должностью. Полиция также запросила лишить его дипломатического иммунитета, который был предоставлен Ягланду как бывшему главе международной организации. Oekokrim направило запрос об этом в МИД Норвегии.

Ягланд был премьер-министром Норвегии (1996–1997) и министром иностранных дел страны (2000–2001). В должности генсека Совета Европы пробыл с 2009 по 2019 год. Нобелевский комитет возглавлял с 2009-го по 2015-й.

После публикации файлов Эпштейна в конце января расследования начались в Турции, Литве и Польше.