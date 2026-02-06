Большая делегация США в Ереване: готовятся к визиту Вэнса

Делегация из США прибыла в Ереван для подготовки визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Армению. Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, внушительная американская делегация разместилась в гостинице «Армения Мариотт». Они заняли целый этаж с десятками комнат под рабочую зону, из мебели остались только столы и стулья, остальное вынесли.

Издание пишет, что сотрудникам гостиницы запрещено находиться на этом этаже. Причем спят прибывшие в другой части гостиницы. Делегация прибыла на две недели.

Ожидается, что Вэнс прилетит в Армению 9 февраля, на следующий день он отправится в Баку.