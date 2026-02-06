Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?

Ближневосточные дипломаты считают, что предстоящие переговоры между США и Ираном вряд ли приведут к заключению всеобъемлющего соглашения и, вероятнее всего, будут сведены к обсуждению ядерной проблематики. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, предстоящая встреча станет первым очным форматом переговоров с момента обострения отношений между сторонами в июне 2025 года. Региональные представители указывают на серьезные трудности при обсуждении требований Вашингтона, которые выходят за пределы ядерной повестки.

Газета напоминает, что президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану три условия: прекращение ядерной программы, сокращение арсенала баллистических ракет и отказ от поддержки военизированных формирований в регионе. Вместе с тем, как сообщают дипломаты, иранская сторона категорически не готова к уступкам в части ракетного потенциала, рассматривая его как ключевой элемент защиты от Израиля. Кроме того, эксперты обращают внимание на отсутствие действенных механизмов, позволяющих проверить, оказывает ли Иран финансовую поддержку тем или иным группировкам, говорится в публикации.

«Сделку заключить можно, но она будет довольно ограниченной и не станет великой. Я считаю, что шансы даже на такую сделку сравнительно низкие», – приводит The New York Times слова представителя Женевского института международных отношений Фарзана Сабета.

Тем временем член парламентской комиссии Ирана по вопросам национальной безопасности и внешней политики Исмаил Ковсари заявил, что переговоры с США не приведут к результату, а Тегеран не примет «навязанных» соглашений.

Он отметил, что Иран рассматривает свою ракетную программу как «законное и национальное право и готов ответить решительно в случае нападения».

На этом фоне замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади обсудил в Пекине с замминистра иностранных дел Китая Лю Бинем иранское ядерное досье.

Как отмечают государственные СМИ КНР, китайский дипломат заявил, что Пекин поддерживает право Тегерана на мирное использование атомной энергии и выступает за решение ядерного досье политическими и дипломатическими средствами.

Напомним, США и Иран 6 февраля проводят в Омане переговоры, посвященные иранской ядерной программе. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.