Cтрельба в бакинском лицее: что известно

В настоящее время двери лицея İdrak, где произошла стрельба, закрыты, журналистов внутрь не пускают. Родители, пришедшие забрать своих детей из школы, также отказались давать комментарии. Они сообщили, что узнали о происшествии из средств массовой информации.

В то же время продолжают поступать противоречивые сведения. В социальных сетях пишут, что у школьника были проблемы с поведением. Несколько учащихся, находившихся у здания лицея, напротив, заявили, что ученик подвергался давлению со стороны учителей.

Вокруг лицея находятся сотрудники полиции, расследование продолжается.

*** 11:13 

Самир Ширинов, отец ученика İdrak Liseyi, открывшего сегодня огонь по преподавателю, раньше работал заместителем начальника Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Сумгаита. В настоящее время он безработный.

Пострадавшая – 28-летняя женщина, она получила ранение в шею. Преподаватель госпитализирована в Клинический медицинский центр. В настоящее время родители собрались перед зданием лицея и забирают детей с занятий.

По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Клиническом медицинском центре сообщили haqqin.az, что сегодня около 09:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из лицея İdrak в Бинагадинском районе столицы. По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи. Женщина 1997 года рождения госпитализирована в Клинический медицинский центр.

Потерпевшей с огнестрельным ранением оказали необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие обследования. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние оценивается как средней степени тяжести.

* * * 10:51 

Cтрельбу в учебном заведении İdrak Liseyi в Бинагадинском районе Баку открыл ученик 10-го класса А.Ш. Он принес в школу охотничье ружье отца.

Ученик открыл огонь по преподавателю математики. Стрелок задержан, полиция изъяла у него охотничье ружье. Ведется расследование.

*** 10:42 

Вооруженный инцидент произошел в учебном заведении İdrak Liseyi в Бинагадинском районе Баку. Ученик 10-го класса открыл огонь по преподавателю.

Раненый преподаватель госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

По словам руководителя лицея Монсума Алышова, ученик принес в школу охотничье ружье в рюкзаке. Он отметил, что инцидент произошел по неосторожности.

