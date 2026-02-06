Cтрельба в бакинском лицее: что известно

В настоящее время двери лицея İdrak, где произошла стрельба, закрыты, журналистов внутрь не пускают. Родители, пришедшие забрать своих детей из школы, также отказались давать комментарии. Они сообщили, что узнали о происшествии из средств массовой информации. В то же время продолжают поступать противоречивые сведения. В социальных сетях пишут, что у школьника были проблемы с поведением. Несколько учащихся, находившихся у здания лицея, напротив, заявили, что ученик подвергался давлению со стороны учителей. Вокруг лицея находятся сотрудники полиции, расследование продолжается.

*** 11:13 Самир Ширинов, отец ученика İdrak Liseyi, открывшего сегодня огонь по преподавателю, раньше работал заместителем начальника Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Сумгаита. В настоящее время он безработный. Пострадавшая – 28-летняя женщина, она получила ранение в шею. Преподаватель госпитализирована в Клинический медицинский центр. В настоящее время родители собрались перед зданием лицея и забирают детей с занятий. По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Клиническом медицинском центре сообщили haqqin.az, что сегодня около 09:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из лицея İdrak в Бинагадинском районе столицы. По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи. Женщина 1997 года рождения госпитализирована в Клинический медицинский центр. Потерпевшей с огнестрельным ранением оказали необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие обследования. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние оценивается как средней степени тяжести.

* * * 10:51 Cтрельбу в учебном заведении İdrak Liseyi в Бинагадинском районе Баку открыл ученик 10-го класса А.Ш. Он принес в школу охотничье ружье отца. Ученик открыл огонь по преподавателю математики. Стрелок задержан, полиция изъяла у него охотничье ружье. Ведется расследование.