Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Покушение на генерала ГРУ в Москве

новость дополнена
11:44 2394

В Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе мужчина несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, 6 февраля «пока не установленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия». Генерала госпитализировали в одну из московских больниц.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Владимир Алексеев — первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 294
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 550
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 894
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 948
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1049
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4954
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3872
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1620
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1236
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2395
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2165

