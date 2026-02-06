Покушение на генерала ГРУ в Москве

В Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе мужчина несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, 6 февраля «пока не установленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия». Генерала госпитализировали в одну из московских больниц.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Владимир Алексеев — первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).