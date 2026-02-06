Алиев – иранскому министру о мире во всем мире

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече Алиев подчеркнул, что официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в прошлом году прошел успешно и были достигнуты хорошие результаты, после чего двусторонние отношения продолжили развиваться.

Глава государства отметил, что в настоящее время во многих регионах мира продолжаются войны и конфликты, и заявил, что «по инициативе Азербайджана на Южном Кавказе уже установлен мир».

Он выразил уверенность, что это имеет значение и для Ирана, который граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Президент Азербайджана заявил, что Баку выступает за мир во всем мире и отсутствие войн, подчеркнув, что «на примере Азербайджана демонстрируется модель перехода от войны к миру».