Алиев – иранскому министру о мире во всем мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 февраля принял делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече Алиев подчеркнул, что официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в прошлом году прошел успешно и были достигнуты хорошие результаты, после чего двусторонние отношения продолжили развиваться.

Глава государства отметил, что в настоящее время во многих регионах мира продолжаются войны и конфликты, и заявил, что «по инициативе Азербайджана на Южном Кавказе уже установлен мир».

Он выразил уверенность, что это имеет значение и для Ирана, который граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Президент Азербайджана заявил, что Баку выступает за мир во всем мире и отсутствие войн, подчеркнув, что «на примере Азербайджана демонстрируется модель перехода от войны к миру».

Алиев напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана отмечал, что Азербайджан обеспокоен ситуацией в регионе и готов оказать содействие в снижении напряженности.

Насирзаде, выразив благодарность за прием, отметил, что прибыл в Азербайджан по поручению президента Ирана Масуда Пезешкиана, подчеркнув его внимание к Азербайджану. Также было сказано, что президент Ирана с удовлетворением вспоминает свои визиты в Азербайджан, в том числе в Ханкенди.

Ильхам Алиев поблагодарил за переданные приветствия и попросил передать его приветствия президенту Ирана.

В ходе беседы, как отмечается, было отмечено «развитие двусторонних отношений между странами, основанных на принципах дружбы, братства и добрососедства, а также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в оборонной сфере».

