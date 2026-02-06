Алиев – иранскому министру о мире во всем мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 февраля принял делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде.
Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече Алиев подчеркнул, что официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в прошлом году прошел успешно и были достигнуты хорошие результаты, после чего двусторонние отношения продолжили развиваться.
Глава государства отметил, что в настоящее время во многих регионах мира продолжаются войны и конфликты, и заявил, что «по инициативе Азербайджана на Южном Кавказе уже установлен мир».
Он выразил уверенность, что это имеет значение и для Ирана, который граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Президент Азербайджана заявил, что Баку выступает за мир во всем мире и отсутствие войн, подчеркнув, что «на примере Азербайджана демонстрируется модель перехода от войны к миру».
Алиев напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана отмечал, что Азербайджан обеспокоен ситуацией в регионе и готов оказать содействие в снижении напряженности.
Насирзаде, выразив благодарность за прием, отметил, что прибыл в Азербайджан по поручению президента Ирана Масуда Пезешкиана, подчеркнув его внимание к Азербайджану. Также было сказано, что президент Ирана с удовлетворением вспоминает свои визиты в Азербайджан, в том числе в Ханкенди.
Ильхам Алиев поблагодарил за переданные приветствия и попросил передать его приветствия президенту Ирана.
В ходе беседы, как отмечается, было отмечено «развитие двусторонних отношений между странами, основанных на принципах дружбы, братства и добрососедства, а также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в оборонной сфере».