«Азеришыг» на встрече с предпринимателями в Ханкенди

ОАО «Азеришыг» продолжает проводить в регионах просветительные мероприятия и встречи с целью содействия деятельности предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих у них трудностей. Одна из таких встреч, организованная по поручению президента Ильхама Алиева, состоялась в Ханкенди. В ней приняли участие более 20 предпринимателей и местных жителей. Встреча прошла на территории Ханкендинской электросети.

В мероприятии приняли участие директор департамента ОАО «Азеришыг» по работе с ASAN хidmət Инам Юсифов, заведующий отделом прессы и связей с общественностью Вагиф Мустафаев, начальник Карабахского регионального управления электроснабжения и сбыта (УЭС) Заур Ширалиев.

В ходе встречи предприниматели и граждане были проинформированы о работах по реконструкции, капитальному ремонту и восстановлению, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что во всех регионах страны строятся новые центры электроснабжения, современные подстанции, устанавливаются трансформаторные подстанции, соответствующие самым современным стандартам, прокладываются новые опоры, а также подземные и воздушные линии электропередачи с использованием самонесущих изолированных проводов (СИН).

Участникам мероприятия также была предоставлена подробная информация об электронных услугах. Состоялась просветительная беседа об услугах, предоставляемых гражданам в центрах обслуживания. На мероприятии был разъяснен процесс подключения к новым электросетям, выдача технических условий и правила оплаты. Кроме того, была предоставлена подробная информация о других услугах, к которым граждане обращаются чаще всего: техническое обслуживание оборудования, состоящего на балансе абонента, регистрация жилых квартир в многоквартирных домах, необходимые меры в случае повреждения счетчика, порядок смены наименования абонентов категории «не население», услуги по возврату средств с помощью смарт-карт и недействительных платежей, также были даны ответы на вопросы участников.

Была также предоставлена подробная информация обо всех услугах, оказываемых как в центрах ASAN хidmət, так и через электронные платформы. Особое внимание было уделено возможностям, созданным для более простого и быстрого рассмотрения заявлений граждан и предпринимателей. Подробно разъяснялись возможности для абонентов подавать заявки в организацию онлайн, не выходя из дома или офиса. Были выслушаны вопросы участников по различным темам, и некоторые из поднятых проблем были решены на месте.

ОАО «Азеришыг» проводит просветительные мероприятия и встречи во всех регионах страны. Во время таких встреч выслушиваются предложения и рекомендации предпринимателей и граждан, ведется работа по решению существующих проблем. Цель – обеспечить абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением и минимизировать потери электроэнергии.