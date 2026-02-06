Россия для Сабурова теперь вне зоны досягаемости

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что Сабуров подозревается в том, что отмывал деньги, заработанные в России, через посредников.

Утверждается, что в России стендаперу принадлежит имущество на 60 млн рублей.

Baza утверждает, что решение принято из-за «критики СВО», а также нарушения миграционного и налогового законодательств.

Отмечается, что ранее были отменены выступления Сабурова в российских городах Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске.

Сабуров живет в России с 2014 года и пытался получить российское гражданство. Известен как один из ведущих комедийного шоу «Что было дальше?»