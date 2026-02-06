USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Россия для Сабурова теперь вне зоны досягаемости

12:20 953

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что Сабуров подозревается в том, что отмывал деньги, заработанные в России, через посредников.

Утверждается, что в России стендаперу принадлежит имущество на 60 млн рублей.

Baza утверждает, что решение принято из-за «критики СВО», а также нарушения миграционного и налогового законодательств.

Отмечается, что ранее были отменены выступления Сабурова в российских городах Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске.

Сабуров живет в России с 2014 года и пытался получить российское гражданство. Известен как один из ведущих комедийного шоу «Что было дальше?»

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 304
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 557
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 901
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 956
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1055
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4968
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3872
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1628
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1241
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2402
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2171

