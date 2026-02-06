В Турции освободили оппозиционного мэра

В Турции освобожден мэр столичного муниципалитета Адана от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) Зейдан Каралар и еще девять чиновников. Они проходили по делу о предполагаемой даче взяток бизнесменом Азизом Ихсаном Акташем с целью получения тендеров.

Каралар, освобожденный из тюрьмы Силиври в Стамбуле, принял участие в памятной церемонии в Адане, посвященной жертвам землетрясения 6 февраля.

Предварительное решение по делу Азиза Ихсана Акташа было объявлено 5 февраля. Из числа освобожденных пятеро являются представителями муниципалитета стамбульского района Эсенюрт. Также были освобождены некоторые сотрудники муниципалитетов Бешикташ и Авджылар.

Другие мэры от CHP — Рыза Акполат, Утку Джанер Чайкара, Оя Текин и Кадир Айбар — остаются под стражей. Очередное заседание суда по делу, в рамках которого проходят 200 обвиняемых, состоится в понедельник, 9 февраля.

Известный турецкий политик Зейдан Каралар в 2014 году был избран мэром района Сейхан в Адане, а по итогам выборов 2019 и 2024 годов — мэром столичного муниципалитета Адана. Каралар был арестован 5 июля 2025 года по обвинениям во взяточничестве и коррупции.