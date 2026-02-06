USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Симонян подал в суд на Кочаряна

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд иск против бывшего президента Роберта Кочаряна.

По сообщению армянских СМИ, Симонян требует от экс-президента публичных извинений за оскорбления в свой адрес и выплаты компенсации в размере 1 миллиона драмов (2 647 USD).

В иске говорится, что во время пресс-конференции, созванной Кочаряном 29 января 2026 года, тот сделал оскорбительные заявления в адрес Алена Симоняна.

29 января на пресс-конференции Роберта Кочаряна один из журналистов спросил, как получилось, что худшая ситуация в армянской армии совпадает с годами президентства Кочаряна. Журналист процитировал оценку Алена Симоняна о ситуации в армии: нехватка продовольствия и воды, унижение солдат офицерами и т.д. На что Кочарян ответил, что Симонян говорит, что попало: «Что этот человек понимает в армии? Сомневаюсь, что он вообще нормально служил. Потому что такие мерзавцы не могут нормально служить».

Эти слова Ален Симонян посчитал оскорбительными. Он требует, чтобы текст извинений был опубликован на странице Кочаряна в Facebook в доступном и видимом для всех виде в течение как минимум пяти рабочих дней или, если это невозможно, в печатном издании с тиражом не менее пяти тысяч экземпляров. Симонян также требует, чтобы с Кочаряна взыскали в его пользу судебные издержки.

