Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США

Администрация США тайно прорабатывает сценарий формирования временного правительства Ирана в случае дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила газета The National со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, «зять президента Джаред Кушнер вплотную вовлечен в процесс». По данным источника, он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультаций по созданию переходной администрации.

Американская сторона намерена провести встречу с иранскими оппозиционерами в Палм-Бич (Флорида) в ближайшие дни. Не ясно, состоится ли встреча в резиденции президента Мар-а-Лаго или в другом месте. В Белом доме отказались комментировать информацию.

