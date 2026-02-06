Мишель Обама обошла Меланию Трамп

Документальный фильм Netflix Becoming о первой леди США с 2009 по 2017 год Мишель Обаме резко увеличил аудиторию в конце января. Скачок просмотров произошел во время выхода в прокат фильма Melania («Мелания») о нынешней первой леди США Мелании Трамп. Аналитики зафиксировали рост более чем на 13 000 процентов, сообщает The Hollywood Reporter.

Документальный фильм 2020 года собрал 47,5 миллиона минут просмотров за выходные с 30 января по 1 февраля. По данным Luminate, это более чем на 13000% больше, чем в предыдущие выходные, когда показатель составлял всего 354 тысячи минут.

Рост интереса совпал с премьерой документального фильма «Мелания» от Amazon MGM, посвященного Мелании Трамп. Лента, снятая Бреттом Ратнером, собрала 7,1 миллиона долларов в первый уикенд проката в США.

Бюджет фильма составил 40 миллионов долларов, еще 35 миллионов потратили на маркетинг. Более 70% аудитории составляли женщины, а 72% покупателей билетов были в возрасте около 70 лет.

«Мелания» не попала в десятку самых кассовых фильмов мирового проката по версии Comscore. Ожидается, что в ближайшие недели лента появится на Prime Video в расширенном сериальном формате.