USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Мишель Обама обошла Меланию Трамп

12:46 613

Документальный фильм Netflix Becoming о первой леди США с 2009 по 2017 год Мишель Обаме резко увеличил аудиторию в конце января. Скачок просмотров произошел во время выхода в прокат фильма Melania («Мелания») о нынешней первой леди США Мелании Трамп. Аналитики зафиксировали рост более чем на 13 000 процентов, сообщает The Hollywood Reporter.

Документальный фильм 2020 года собрал 47,5 миллиона минут просмотров за выходные с 30 января по 1 февраля. По данным Luminate, это более чем на 13000% больше, чем в предыдущие выходные, когда показатель составлял всего 354 тысячи минут.

Рост интереса совпал с премьерой документального фильма «Мелания» от Amazon MGM, посвященного Мелании Трамп. Лента, снятая Бреттом Ратнером, собрала 7,1 миллиона долларов в первый уикенд проката в США.

Бюджет фильма составил 40 миллионов долларов, еще 35 миллионов потратили на маркетинг. Более 70% аудитории составляли женщины, а 72% покупателей билетов были в возрасте около 70 лет. 

«Мелания» не попала в десятку самых кассовых фильмов мирового проката по версии Comscore. Ожидается, что в ближайшие недели лента появится на Prime Video в расширенном сериальном формате.

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 317
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 561
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 911
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 962
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1063
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4980
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3872
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1636
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1246
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2408
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2175

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 317
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 561
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 911
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 962
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1063
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4980
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3872
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1636
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1246
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2408
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться