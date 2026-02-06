USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

18 пуль в сына Каддафи

12:53 913

Убийцы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама выстрелили в него 18 раз, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в момент нападения сын Каддафи разговаривал по телефону. Два вооруженных человека ворвались в резиденцию Саифа аль-Ислама, еще двое остались снаружи здания. По словам источника, один из соратников сына Каддафи предупреждал его о рейде.

Об убийстве Саифа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что он погиб вблизи города Зинтан на западе страны. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын Каддафи умер от огнестрельных ранений. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они не состоялись.

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 318
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 562
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 914
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 965
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1064
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4983
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3873
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1636
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1247
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2410
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2178

