Сотня немецких танков и тысячи солдат у границы с Беларусью

Германия в рамках планирования НАТО рассматривает возможность постоянного размещения порядка 5 тыс. военнослужащих и более ста танков Leopard 2A8 в районе юго-восточной границы Литвы с Беларусью. Об этом сообщил обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу, ссылаясь на положения оперативного плана альянса OPLAN DEU.

Автор напоминает, что в прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках планируемого наращивания военного присутствия, которое, как отмечается в материале, к 2027 году может привести к размещению в стране более 5 тыс. военнослужащих.

Немецкую бригаду, дислоцируемую в Руднинкае – военном полигоне вблизи литовско-белорусской границы, – планируется поддерживать многонациональным боевым подразделением, сформированным из военнослужащих восьми государств-союзников, которые будут поочередно направляться в регион.

По словам Сучиу, размещение немецкого контингента в Литве направлено на то, чтобы «сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России».