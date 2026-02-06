USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Сотня немецких танков и тысячи солдат у границы с Беларусью

12:53 557

Германия в рамках планирования НАТО рассматривает возможность постоянного размещения порядка 5 тыс. военнослужащих и более ста танков Leopard 2A8 в районе юго-восточной границы Литвы с Беларусью. Об этом сообщил обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу, ссылаясь на положения оперативного плана альянса OPLAN DEU.

Автор напоминает, что в прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках планируемого наращивания военного присутствия, которое, как отмечается в материале, к 2027 году может привести к размещению в стране более 5 тыс. военнослужащих.

Немецкую бригаду, дислоцируемую в Руднинкае – военном полигоне вблизи литовско-белорусской границы, – планируется поддерживать многонациональным боевым подразделением, сформированным из военнослужащих восьми государств-союзников, которые будут поочередно направляться в регион.

По словам Сучиу, размещение немецкого контингента в Литве направлено на то, чтобы «сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России».

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 320
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 565
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 915
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 967
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1065
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4985
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3874
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1637
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1247
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2412
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2180

ЭТО ВАЖНО

